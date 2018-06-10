تزامنا مع زيارة البشير للسعودية... قمة قطرية سودانية في الدوحة

ووفقاً للموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، فإنه "جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك".
وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير، أول من أمس، تتعلق بأوجه تعزيز علاقات التعاون الوثيق بين البلدين، وبعض المستجدات الراهنة إقليميا ودوليا.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الخارجية السودانيhttps://t.co/ZylN7l1cE3#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/uhZhOCgvW1— وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) June 9, 2018
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