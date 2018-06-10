رسالة عاجلة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

وأرسل الأمير الكويتى برقية عزاء إلى الملك سلمان، ينعي فيها وفاة 3 مدنيين في منطقة جازان بمقذوف أطلق من داخل الأراضي اليمنية، حسب وكالة الأنباء السعودية.
مقتل 3 مدنيين في السعودية إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون https://t.co/6876p9VUs2 pic.twitter.com/5EQ548ZD4q— drahmedalhabahbeh (@drahmedalhabahb) June 10, 2018
وقال أمير الكويت إن دولته تقف إلى جانب المملكة وتتعاطف معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها.
وأشار صباح الأحمد إلى أن مقتل 3 مدنيين "عمل عدواني متكرر يستهدف أمن وسلامة المملكة وشعبها والمقيمين على أرضها ويتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية".
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