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12:20 10 يونيو/ حزيران 2018
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    الملك سلمان

    مصر والإمارات يعلقون على مبادرة الملك سلمان

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    العالم العربي
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    ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الأردن.

    وقال السيسي: في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": إنه "ممتن كثيراً لمبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز للاجتماع بكل من الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لدعم الأردن، وبحضور الملك عبد الله بن الحسين".

    وأضاف الرئيس المصري: "أقدّر جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربي ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة"، متمنياً له السداد والتوفيق "فيما يصبو إليه من دعم استقرار الأردن الشقيق". كما توجه "بتحية تقدير واعتزاز للملك عبد الله بن الحسين على جهوده الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن".

    بدوره، أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش بمبادرة الملك سلمان، ودعوته لعقد اجتماع لدعم الأردن، معتبرا إياها تجسيد للدور العربي الخير.

    وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدته عبر حسابه على "تويتر"، إن "مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة إلى اجتماع دعم الأردن تجسيد صادق للدور العربي الخيِّر للسعودية"، مؤكدا أن "الريادة الإيجابية إرث المملكة وبوصلتها، والرياض يعوّل عليها".

    ​وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد، مساء أمس السبت، أن مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان لدعم الأردن تؤكد حرص المملكة على استقرار أشقائها.

    وعبر حسابه على موقع "تويتر" غرد الجبير: قائلا إن "مبادرة خادم الحرمين الشريفين في دعم الأردن الشقيق وتواصله مع قادة دولة الإمارات ودولة الكويت لعقد اجتماع دعم الأردن بمكة المكرمة ليتجاوز هذا البلد العزيز أزمته، تؤكد سعي المملكة المتواصل لتنعم الدول العربية وشعوبها بالاستقرار والتنمية".

    ​ومن المقرر أن تستضيف مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اجتماعا عربياً رباعياً مرتقباً لمناقشة سبل دعم الأردن في محنته الاقتصادية التي يمر بها، وذلك بناء على دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث من المفترض أن يحضرها أيضاً أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وملك الأردن عبد الله الثاني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

    انظر أيضا:

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