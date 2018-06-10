مجلس القضاء الأعلى العراقي يعين قضاة لتولي مهام مفوضية الانتخابات

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، 10 يونيه/حزيران، عن تسمية القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين، مشيراً إلى أنه تم استضافة بعض المسؤولين في مفوضية الانتخابات.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان: "عقد مجلس القضاء الأعلى الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013"، وذلك وفقاً للسومرية نيوز.

© Sputnik . Nazek Mohammed مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد قطع الطريق على محاولات التلاعب والتزوير

وأضاف بيرقدار: "شهدت الجلسة تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسب أحكام المادة 4 من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".

وأوضح: "المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان و بحضور جميع أعضائه، واستضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات، ومدير عام الدائرة الإدارية، ومدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018".