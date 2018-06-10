الأسد يرد على سؤال عن "خصمه" محمد بن سلمان

رد الرئيس السوري بشار الأسد على سؤال صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية حول مدى المقارنة بين شخصه و"خصومه العالميين" كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ورفض الأسد، مقارنة نفسه مع قادة عالميين وملوك ورؤساء، معتبراً أن الواقع على الأرض هو الذي يعكس شعبية القائد وليس "البروباغندا" الغربية التي تروج لهم.

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