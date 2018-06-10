"أنصار الله" تقصف مواقع للتحالف بطائرات من نوع خاص

نفذت جماعة أنصار الله، اليوم الأحد 10 يونيو/ حزيران، غارات جوية بطائرات بدون طيار على قوات التحالف العسكري العربي وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الساحل الغربي اليمني.

وقام سلاح الجو المسير بشن غارات على تجمعات لقوات التحالف وقوات الرئيس هادي في الساحل الغربي، صباح اليوم الأحد، حسب قناة المسيرة.نت.

وتقوم "أنصار الله" بشن هجمات بطائرات من دون طيار نوع قاصف على أهداف ومنشآت حيوية وعسكرية سعودية وأخرى للجيش اليمني، حيث أعلن " الحوثيون " في 26 مايو/ أيار الماضي تنفيذ غارات على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، وهو ما نفته قوات التحالف، مؤكدة إحباط هجوم بطائرة مسيرة حاولت الاقتراب من المطار واستهداف مصنع لإنتاجها في محافظة صعدة.

ويبلغ طول الطائرة المسيرة "قاصف 1"، 250 سم، وطول جناحها 300 سم، وهي وقادرة على الطيران لمدة 120 دقيقة بمدی يبلغ 150 كيلومترا، ويعمل محركها بالبنزين، وتحمل رأسا حربيا يزن 30 كيلو غراما من المتفجرات.