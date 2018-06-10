"أنصار الله" تقصف مواقع للتحالف بطائرات من نوع خاص

وقام سلاح الجو المسير بشن غارات على تجمعات لقوات التحالف وقوات الرئيس هادي في الساحل الغربي، صباح اليوم الأحد، حسب قناة المسيرة.نت.الحوثيون" في 26 مايو/ أيار الماضي تنفيذ غارات على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، وهو ما نفته قوات التحالف، مؤكدة إحباط هجوم بطائرة مسيرة حاولت الاقتراب من المطار واستهداف مصنع لإنتاجها في محافظة صعدة.
ويبلغ طول الطائرة المسيرة "قاصف 1"، 250 سم، وطول جناحها 300 سم، وهي وقادرة على الطيران لمدة 120 دقيقة بمدی يبلغ 150 كيلومترا، ويعمل محركها بالبنزين، وتحمل رأسا حربيا يزن 30 كيلو غراما من المتفجرات.
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