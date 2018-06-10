مصر تدين الهجوم الصاروخي ضد السعودية

أدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الأحد 10 يونيو/ حزيران 2018، الهجوم الصاروخي الذي استهدف المملكة العربية السعودية مساء أمس السبت.

وقالت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها الشديدة لإطلاق قذيفة على منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين، حيث تقدمت مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها للملكة العربية السعودية الشقيقة ولأسر الضحايا".

© AP Photo / Hani Mohammed طيران التحالف يغيرعلى مواقع للحوثيين غربي اليمن

وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية "تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، في مواجهة أية اعتداءات من شأنها تقويض السلم والاستقرار على أراضيها، ودعمها للمملكة في مواجهة الإرهاب الغاشم".

كما شدد البيان على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية في اليمن، وتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب وداعميه في اليمن والمنطقة ككل.

ونفذ أنصار الله "الحوثيون" قصفا وعمليات قنص استهدفت قوات سعودية قوات تابعة للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، في قطاع جيزان جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت 9 يونيو / حزيران، أن "أنصار الله" استخدموا صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، في قصف مواقع للجيش السعودي وأخرى تابعة لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في جيزان.

وأشار إلى أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في موقع ومدرسة الخشل في جيزان، وتحصينات في مركز السودة العسكري في ذات القطاع.

وأضاف أن 8 جنود من قوات الرئيس هادي قتلوا بعمليات قنص نفذها "أنصار الله" في الطوال والرمضة بجيزان".