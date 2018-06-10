السعودية والسودان يمتنعان عن التوقيع على اتفاقية دولية... والخرطوم تصفها بـ"النشاز"

امتنع السودان اليوم الأحد 10 يونيو/ حزيران عن التوقيع على اتفاقية دولية، بدعوى أن التوقيع غير مجد ولا يغير من مقاصد الاتفاقية.

وأكدت هيئة علماء السودان عدم جدوى التوقيع على الاتفاقية الدولية "سيداو" للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

وقال محمد عثمان، رئيس هيئة علماء السودان، إن التوقيع على الاتفاقية غير مجد ولا يغير من مقاصد الاتفاقية.

ووجه عثمان رسالة إلى الذين يدعمون خيار التوقيع على الاتفاقية مع التحفظ على البنود "المصادمة للشريعة الإسلامية" مفادها أن هذا التوقيع غير مجد.

وأشار عثمان إلى تحفظ دول عربية أخرى على الاتفاقية السعودية والبحرين وتونس على "جوهر الاتفاقية".

وقال عثمان "فلينتبه الغافلون، الهيئة اطمأنت الآن على موقف الدولة الثابت والرافض لهذه الاتفاقية النشاز".