السعودية والسودان يمتنعان عن التوقيع على اتفاقية دولية... والخرطوم تصفها بـ"النشاز"

وأكدت هيئة علماء السودان عدم جدوى التوقيع على الاتفاقية الدولية "سيداو" للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حسب وكالة الأنباء السودانية.
ووجه عثمان رسالة إلى الذين يدعمون خيار التوقيع على الاتفاقية مع التحفظ على البنود "المصادمة للشريعة الإسلامية" مفادها أن هذا التوقيع غير مجد.
وأشار عثمان إلى تحفظ دول عربية أخرى على الاتفاقية السعودية والبحرين وتونس على "جوهر الاتفاقية".
وقال عثمان "فلينتبه الغافلون، الهيئة اطمأنت الآن على موقف الدولة الثابت والرافض لهذه الاتفاقية النشاز".
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