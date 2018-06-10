توجيهات عاجلة من السعودية... وبيان كويتي بشأن أزمة المعتمرين

أعلنت شركة طيران "الكويتية"، اليوم الأحد، أنها تلقت توجيهات سعودية، تسمح بنقل القطريين إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لأداء مناسك العمرة، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الشركة الكويتية، عبر موقعها على الإنترنت، "يؤكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، بأن الشركة تلقت توجيهات بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر لأداء مناسك العمرة، دون إذن مسبق، من خلال مطاري الملك عبد العزيز في جدة والأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية توضح حقيقة منع القطريين من أداء مناسك العمرة

ونفت الشركة الكويتية ما تردد عبر عدد من وسائل الإعلام، حول منع السلطات السعودية المواطنين القطريين من أداء مناسك العمرة، موضحة أنها "لم تتلق من السلطات السعودية التوجيهات المشار إليها".

كانت السعودية فرضت، العام الماضي، شروطا للسماح للقطريين بأداء مناسك الحج والعمرة، بينها حصول هؤلاء على إذن مسبق، عبر قنصلياتها في الدول الأخرى، وأن تقوم شركة الخطوط السعودية بنقلهم من الدوحة، وغيرها.

ورفضت قطر هذه الشروط، وطالبت بالسماح لحجاجها من المواطنين والمقيمين بأداء السنة والفريضة في الأماكن الحجازية المقدسة، وعدم "تسييس" موسم الحج.

غير أن السعودية، وبتدخل من أحد أفراد الأسرة الحاكمة، الشيخ عبد الله آل ثاني، سمحت للمئات من القطريين بالدخول إلى إراضيها، عبر معبر "سلوى" البري، المغلق منذ اندلاع الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، في الخامس من حزيران/يونيو 2017؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة مرارا، وطالبت بالحوار.