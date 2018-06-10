اندلاع النيران في مخزن لصناديق الاقتراع في بغداد

أفاد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي لـ"سبوتنيك" عن نشوب حريق في أحد المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات في العراق والذي يحتوي على أوراق اقتراع الناخبين من الانتخابات الأخيرة.

بغداد — سبوتنيك. وبحسب تصريح الربيعي لوكالة "سبوتنيك"، فإنّ الحريق الذي اندلع قبل قليل "يلتهم مخازن في وزارة التجارة مخصصة لخزن صناديق الاقتراع لجانب الرصافة من بغداد".

© Sputnik . Sarah Noreddine مجلس القضاء الأعلى العراقي يعين قضاة لتولي مهام مفوضية الانتخابات

كما أوضح المتحدث باسم الداخلية، اللواء سعد معن في بيان، أن فرق الدفاع المدني "تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة.

وكان مجلس النواب العراقي اتخذ مجموعة قرارات، بشأن نتائج الانتخابات من بينها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وإيقاف عمل أعضاء المفوضية الحاليين.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام، اليوم السبت، قال فيها إن كافة الكتل السياسية "اتفقت على أنه لا يمكن السكوت على عملية التلاعب بإرادة الناخبين، وأيضا في ذات الوقت احترام الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها بالقدر الذي نحافظ فيه على البناء الديمقراطي، يعني ألا يؤدي ذلك إلى فوضى أو حالة من الإرباك".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج.