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17:29 10 يونيو/ حزيران 2018
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    ريف حماة

    بالصور... فرن منحوت بالصخر في سوريا يقدم الخبز من 100 عام

    © Sputnik . basel shartouh
    العالم العربي
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    تحتضن مدينة حماة القديمة فرنا تاريخيا محفورا في قلب الصخر، ويستنشق رواد وزبائن هذا الفرن عبق التاريخ من خلال جدرانه التي رفض صاحب الفرن فكرة تلبيسها بمادة السيراميك الحديثة من أجل الحفاظ على رونقها القديم.

    ووفقا لوكالة "سانا" فإن الفرن يقع في قلب تل حي الجزدان وسط مدينة حماة ويتخذ مكانا خاصا حيث نحته أبناء الحي بالصخر منذ نحو قرن من الزمن "ليروي لنا قصة أناس طوعوا الصخر وشقوا طريقاً للحياة وسبيلاً للعيش".

    المساعدات الإنسانية الروسية لسوريا
    © Sputnik .
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    وأكد صاحب الفرن أن تاريخ تأسيس "التنور" يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي حيث نحت وسط تل الجزدان الشهير في مدينة حماة بمعدات ووسائل يدوية، مبينا أن بعض الأهالي نصحوه بتحديث جدران الفرن من خلال تلبيسها بمادة السيراميك لتواكب العصر غير أنه رفض ذلك بدافع الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمبنى الذي ما إن يقبل زواره وزبائنه عليه حتى يشتمون عبق التاريخ ويشعرون برونق وسحر المبنى.

    وأفاد عدد من زبائن الفرن بأنهم اعتادوا شراء خبز التنور الطازج والشهي، وأنهم يقصدون هذا الفرن لحرفية ومهارة عماله في تحضير الخبز ومذاقه الشهي، فضلا عن أن الفرن عريق ويمثل جزءا من تراث مدينة حماة.    

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