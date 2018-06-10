بالصور... فرن منحوت بالصخر في سوريا يقدم الخبز من 100 عام

ووفقا لوكالة "سانا" فإن الفرن يقع في قلب تل حي الجزدان وسط مدينة حماة ويتخذ مكانا خاصا حيث نحته أبناء الحي بالصخر منذ نحو قرن من الزمن "ليروي لنا قصة أناس طوعوا الصخر وشقوا طريقاً للحياة وسبيلاً للعيش".حماة بمعدات ووسائل يدوية، مبينا أن بعض الأهالي نصحوه بتحديث جدران الفرن من خلال تلبيسها بمادة السيراميك لتواكب العصر غير أنه رفض ذلك بدافع الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمبنى الذي ما إن يقبل زواره وزبائنه عليه حتى يشتمون عبق التاريخ ويشعرون برونق وسحر المبنى.
وأفاد عدد من زبائن الفرن بأنهم اعتادوا شراء خبز التنور الطازج والشهي، وأنهم يقصدون هذا الفرن لحرفية ومهارة عماله في تحضير الخبز ومذاقه الشهي، فضلا عن أن الفرن عريق ويمثل جزءا من تراث مدينة حماة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)