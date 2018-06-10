بعد طهران... دي مستورا إلى القاهرة لبحث التسوية السورية

قال مصدر مطلع إن المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي مستورا، سيجري مباحثات مع الخارجية المصرية والمعارضة السورية أثناء زيارته للقاهرة غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

القاهرة — سبوتنيك. واعتبر المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنّ للزيارة أهمية خاصة واصفا إياها بأنها ستكون "نقطة انطلاق هامة".

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN دي مستورا يبحث مع المعارضة السورية في إسطنبول إمكانية إعادة إطلاق عملية جنيف

ورجح المصدر أن يصل دي مستورا القاهرة مساء اليوم الأحد، مضيفا: "من المتوقع أن يلتقي دي مستورا وزير الخارجية سامح شكري غدا الاثنين، على أن يجري لقاءات بالمعارضة السورية في القاهرة بعد غد الثلاثاء".

كما رجح المصدر أن تتركز مباحثات دي مستورا مع المعارضة السورية "على المسار السياسي وخاصة لجنة تعديل الدستور وعملها وتشكيلها".

وكان دي ميستورا اختتم اليوم مباحثات حول العملية السورية في العاصمة الإيرانية طهران، مؤكداً مواصلة المشاورات الإقليمية في الأيام المقبلة.

وكان دي ميستورا التقى في إسطنبول، الخميس الماضي، رئيس الهيئة السورية للتفاوض نصر الحريري، ورئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى، لبحث إمكانية إعادة إطلاق عملية جنيف للتسوية السياسية في سوريا.