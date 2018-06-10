بعد طهران... دي مستورا إلى القاهرة لبحث التسوية السورية

القاهرة — سبوتنيك. واعتبر المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنّ للزيارة أهمية خاصة واصفا إياها بأنها ستكون "نقطة انطلاق هامة".
كما رجح المصدر أن تتركز مباحثات دي مستورا مع المعارضة السورية "على المسار السياسي وخاصة لجنة تعديل الدستور وعملها وتشكيلها".
وكان دي ميستورا اختتم اليوم مباحثات حول العملية السورية في العاصمة الإيرانية طهران، مؤكداً مواصلة المشاورات الإقليمية في الأيام المقبلة.
وكان دي ميستورا التقى في إسطنبول، الخميس الماضي، رئيس الهيئة السورية للتفاوض نصر الحريري، ورئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى، لبحث إمكانية إعادة إطلاق عملية جنيف للتسوية السياسية في سوريا.
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