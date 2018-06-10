البحرين والصين تبحثان دعم التعاون الإقليمي

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، اليوم الأحد 10 يونيو / حزيران، أن الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما في قطاع الإعلام والاتصال.
من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.
كان البلدان احتفلا، في 18 بريل/نيسان عام 2014، بذكرى مرور ربع قرن على بدء العلاقات الدبلوماسية، التي ارتكزت على الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين، ووحدة أراضيهما، وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)