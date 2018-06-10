البحرين والصين تبحثان دعم التعاون الإقليمي

استعرض وزير الإعلام البحريني علي الرميحي، مع السفير الصيني لدى المنامة، آن ور، العلاقات المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى البحث في قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، اليوم الأحد 10 يونيو / حزيران، أن الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما في قطاع الإعلام والاتصال.

وأشاد الرميحي، خلال اللقاء، بمتانة علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية ، وتطورها على أسس من الاحترام المتبادل والحرص على دعم الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

كان البلدان احتفلا، في 18 بريل/نيسان عام 2014، بذكرى مرور ربع قرن على بدء العلاقات الدبلوماسية، التي ارتكزت على الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين، ووحدة أراضيهما، وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.