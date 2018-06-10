مصر: وزارة الهجرة تبحث أزمة المهندسين المصريين في الكويت

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المصريين لبحث قرار جمعية المهندسين الكويتية بشأن العاملين في الكويت.

ذكر بيان حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، اليوم الأحد 10 يونيو/حزيران، أن اللقاء بحث نتائج قرار جمعية المهندسين الكويتية المتعلق بإصدار وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت قرارا يتضمن إلزام كافة المهندسين العاملين بالكويت بالتقدم بشهادة قيد بجمعية المهندسين الكويتية، والحصول على موافقة لجنة التعليم الهندسي التابعة لاتحاد المهندسين العرب ومقرها بالكويت عند إصدار تصريح العمل أو تجديده.

© Sputnik . nour molhem نقيب المهندسين المصريين: نقوم بتجهيز الملفات للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

كما تناول اللقاء جهود حل مشكلة المصري المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، لتنسيق الجهود بين الوزارة ومؤسسات الدولة، التي تناولت القضية ونقابة المهندسين المصرية ، وإعداد مذكرة وافية بتفاصيل القضية واستكمال المساعي لحلها بالتنسيق مع السعودية.

ومن ناحيته أوضح المهندس هاني ضاحي أن النقابة تواصلت بالفعل بدورها مع جمعية المهندسين الكويتية لتطبيق القرارات على الخريجين الجدد، وكذلك الاعتماد على ما تقدمه نقابة المهندسين المصرية والجامعات المصرية من شهادات علمية.

وأضاف ضاحي أن وزارة التعليم العالي استحدثت منصب أمين عام المعاهد الهندسية، الذي يشرف على مراجعة اشتراطات إنشاء المعاهد والكليات الهندسية وفق المعايير العالمية، لتخريج مهندسين قادرين على المنافسة في سوق العمل ولديهم خبرات تواكب التطورات العالمية.