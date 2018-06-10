رئيس "النواب العراقي": حريق مخزن مفوضية الانتخابات متعمد لإخفاء التزوير

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن الحريق الذي نشب بمخزن مفوضية الانتخابات متعمد، وهدفه إخفاء تزوير الانتخابات، مطالبا بملاحقة الجهات، التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب.

ودعا الجبوري، اليوم الأحد 10 يونيو / حزيران، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو / أيار الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الجبوري إن صناديق الاقتراع التي احترقت اليوم كانت ضمن الصناديق، التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد، الأربعاء الماضي.

ووصف رئيس البرلمان العراقي ما حدث بأنه جريمة.

واشتعل حريق في المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، اليوم الأحد.

وقال الجبوري إن الحادث متعمد وهدفه إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".

وأضاف الجبوري: "بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات، التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب".