"حزب الله": السعودية تشكل تهديدا لاستقرار الحياة السياسية في لبنان

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، اليوم الأحد 10 يونيو/حزيران، إن "السعودية تشكل تهديدا مباشرا للوفاق الوطني اللبناني ولاستقرار الحياة السياسية في لبنان".

وقال قاووق، في ذكرى أسبوع في بلدة جبشيت:"صحيح أن السعودية أقرت بعجزها عن إقصاء "حزب الله" وتهميشه، لكن تدخلاتها لم تتوقف، فهي اليوم تتدخل في تشكيل الحكومة من أجل إضعاف دور المقاومة، وهذا هو السبب الذي يؤخر تشكيل الحكومة، وهي تضغط من أجل حصة أكبر للكتلة، التي تمثل إرادتها في لبنان.

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واستطرد: "أما " حزب الله " و"حركة أمل" فهما في موقع من يسهل تشكيل الحكومة".

وأضاف نبيل قاووق: "ما تريده السعودية بسياستها هو أن أن تجعل لبنان جزءا من محورها وسياستها".

وتابع: "لكن لن يكون لبنان ساحة للاملاءات والوصاية والهيمنة السعودية، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا أن أخطر ما تشكله التدخلات السعودية في مسار تشكيل الحكومة أنها تهدد التوافق الوطني وتؤخر تشكيل الحكومة".



