الملك عبد الله الثاني يصل جدة محرما (صور)

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى جدة اليوم الأحد 10 يونيو / حزيران، وهو يرتدي ملابس الإحرام.

وكان في استقبال العاهل الأردني، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي، وأمير منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أجرى اتصالات هاتفية بقادة الأردن والإمارات والكويت، لعقد اجتماع رباعي بمكة المكرمة لمناقشة سبل دعم الأردن في أزمتها الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.