الملك عبد الله الثاني يصل جدة محرما (صور)

وكان في استقبال العاهل الأردني، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي، وأمير منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أجرى اتصالات هاتفية بقادة الأردن والإمارات والكويت، لعقد اجتماع رباعي بمكة المكرمة لمناقشة سبل دعم الأردن في أزمتها الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
ملك #الأردن يصل إلى #جدة بملابس الإحرامhttps://t.co/1nksTUE8Q0 pic.twitter.com/zUGrIcW0dM— اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) June 10, 2018
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