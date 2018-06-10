إطلاق صاروخ باليستي جديد على السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها أطلقت صاروخا باليستيا، باتجاه جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية، فيما قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاع الجوي اعترضه.

وقالت قناة المسيرة، الناطقة باسم الجماعة، إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع (بدر 1) على المدينة الصناعية بجازان".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تقصف مواقع للتحالف بطائرات من نوع خاص

من جانبها أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن "قوات الدفاع الجوي بالمملكة اعترضت الصاروخ في سماء جازان".

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، أعلن مقتل ثلاثة مدنيين في منطقة جازان في جنوب السعودية إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن، أمس السبت.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "في تمام الساعة الثانية و55 دقيقة من مساء اليوم، أعلن مركز عمليات المنطقة الجنوبية عن استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد ثلاثة مدنيين في منطقة جازان".

ولفت المالكي إلى أن "المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين"، مشيرا إلى أن "هذه الأعمال العبثية (…) تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 حربا بين "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري عربي في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكنت الجماعة من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.