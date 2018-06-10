مسؤول الدفاع بالبرلمان العراقي: حريق مفوضية الانتخابات ببغداد تم بفعل فاعل

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، حاكم الزاملي، إن الحريق الذي شب بأحد المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، كان متعمدا، مضيفا أنه أحدث ضررا كبيرا بالمحتويات.

بغداد — سبوتنيك. وقال الزاملي، وهو قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الضرر الذي ألحقه الحريق بصناديق وأجهزة الاقتراع كان كبيرا"، مضيفا أن " الحريق نشب بفعل فاعل، وهذا الأمر سيؤثر على البلاد ويدخلها في أزمة".

© Sputnik . Sergey Mamontov رئيس "النواب العراقي": حريق مخزن مفوضية الانتخابات متعمد لإخفاء التزوير

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قال اليوم إن الحريق الذي نشب بمخزن مفوضية الانتخابات متعمد، وهدفه إخفاء تزوير الانتخابات، مطالبا بملاحقة الجهات، التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب.

ودعا الجبوري، اليوم الأحد 10 يونيو / حزيران، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو / أيار الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الجبوري إن صناديق الاقتراع التي احترقت اليوم كانت ضمن الصناديق، التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد، الأربعاء الماضي.

ووصف رئيس البرلمان العراقي ما حدث بأنه جريمة.

واشتعل حريق في المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، اليوم الأحد.

وقال الجبوري إن الحادث متعمد وهدفه إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".