مسؤول الدفاع بالبرلمان العراقي: حريق مفوضية الانتخابات ببغداد تم بفعل فاعل

بغداد — سبوتنيك. وقال الزاملي، وهو قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الضرر الذي ألحقه الحريق بصناديق وأجهزة الاقتراع كان كبيرا"، مضيفا أن " الحريق نشب بفعل فاعل، وهذا الأمر سيؤثر على البلاد ويدخلها في أزمة".
ودعا الجبوري، اليوم الأحد 10 يونيو / حزيران، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو / أيار الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
وقال الجبوري إن صناديق الاقتراع التي احترقت اليوم كانت ضمن الصناديق، التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد، الأربعاء الماضي.
ووصف رئيس البرلمان العراقي ما حدث بأنه جريمة.
واشتعل حريق في المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، اليوم الأحد.
وقال الجبوري إن الحادث متعمد وهدفه إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".
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