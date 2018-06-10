السيسي يجبر رئيس وزراء إثيوبيا على هذا الأمر (فيديو)

دفع عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، للقسم على حماية مصالح مصر وعدم الإضرار بها وتحديدا فيما يخص نهر النيل.

وعقب إنهاء أبي أحمد كلمته في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بين الزعيمين، صفق الرئيس عبدالفتاح السيسي لكلمة المسؤول الإثيوبي، ودعاه لترديد قسم: "والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر"، وهو القسم الذي ردده أبي أحمد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل، مساء السبت، بمقر رئاسة الجمهورية رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الذي ​يقوم بزيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.

وتناولت المباحثات فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المصرية في السوق الإثيوبية، علاوة على التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، بالإضافة إلى مجالات تجارية أخرى.

وتعتبر زيارة أبي أحمد للقاهرة الأولى منذ تعيينه رئيسا للوزراء في نيسان/إبريل الماضي، وتأتي عقب دعوة وجهها له السيسي منتصف آيار/مايو.

كما تأتي الزيارة قبل انعقاد قمة ثلاثية تضم بالإضافة للسيسي وأبي أحمد الرئيس السوداني عمر البشير.

وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان تعثرا بعد اعتراض السودان وأثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة وتأثيرها على دول المصب، بينما وافقت عليه مصر.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.