التحالف يكشف تفاصيل إنقاذ مواطني السعودية من هجوم باليستي

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في الثامنة وتسع دقائق إطلاق "أنصار الله" صاروخا باليستيا من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح متحدث التحالف في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جيزان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

© AP Photo / Hani Mohammed طيران التحالف يغيرعلى مواقع للحوثيين غربي اليمن

وأكد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، لتتناثر شظاياه على الأحياء السكنية دون أن ينتج عنه أي إصابات.

وأضاف المالكي "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231)".

وشدد المالكي أن إيران تهدف بدعمها لإنصار الله، تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، كون إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.