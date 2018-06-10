التحالف يكشف تفاصيل إنقاذ مواطني السعودية من هجوم باليستي

وأوضح متحدث التحالف في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جيزان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
وأضاف المالكي "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231)".
وشدد المالكي أن إيران تهدف بدعمها لإنصار الله، تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، كون إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.
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