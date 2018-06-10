قتيلان و4 جرحى بتفجير استهدف دورية للجيش في تعز اليمنية

قتل يمنيان وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، بتفجير في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، حسبما ذكر مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك".

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المصدر بأن "عبوة ناسفة فجرها مجهولون اليوم الأحد في دورية للشرطة العسكرية أثناء توقفها في حي المرور بمدينة تعز، ما أسفر عن مقتل قائد الدورية وطفل تزامن مروره جوارها".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تقصف مواقع للتحالف بطائرات من نوع خاص

وأضاف المصدر أن "أحد أفراد الدورية و3 مدنيين أصيبوا جراء التفجير".

ويأتي التفجير عقب يوم من اغتيال قائد "لواء العصبة" (تشكيل مسلح مدعوم من الإمارات) العقيد رضوان العديني برصاص مسلحين في حي الجمهوري شرق مدينة تعز.

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في كانون الثاني/يناير 2015.

وأدى النزاع، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعداد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدات بنحو 22.2 مليون شخص، وقرابة مليوني طفل يعانون من سوء تغذية.