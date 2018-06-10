قتيلان و4 جرحى بتفجير استهدف دورية للجيش في تعز اليمنية

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المصدر بأن "عبوة ناسفة فجرها مجهولون اليوم الأحد في دورية للشرطة العسكرية أثناء توقفها في حي المرور بمدينة تعز، ما أسفر عن مقتل قائد الدورية وطفل تزامن مروره جوارها".
ويأتي التفجير عقب يوم من اغتيال قائد "لواء العصبة" (تشكيل مسلح مدعوم من الإمارات) العقيد رضوان العديني برصاص مسلحين في حي الجمهوري شرق مدينة تعز.
ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في كانون الثاني/يناير 2015.
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