صاروخ كورنيت سوري مطور يفجر سيارة مسلحين بمن فيها شمال حماة

يشهد الشمال الغربي من سوريا حالات اختراق متكررة لاتفاق خفض التصعيد، فبالإضافة لحالات الاقتتال بين "النصرة" والفصائل المسلحة الأخرى، تشهد عدد من المناطق اعتداءات من قبل المسلحين مما يستدعي الجيش السوري للتصدي لها والرد على المسلحين بقوة.

وبحسب موقع "مراسلون" قامت وحدة من الجيش السوري بالتعاون مع الأصدقاء الروس باستهداف مجموعة مسلحة بصاروخ كورنيت مطور كانت تعبر على طريق ريف اللاذقية سهل الغاب بالقرب من قرية الحاكورة.

© Sputnik . Konstantin Chalabov الجيش السوري يظهر صاروخا متطورا بعيد المدى جاهزا للقتال

وأكدت المصادر تمكن صاروخ الكورنيت المطور من اختراق سيارة المسلحين وتدميرها بالكامل بمن فيها وذلك من مسافة تزيد عن 6 كم.

من جهتها أكدت تنسيقيات المسلحين مصرع ثلاثة عشر مسلحا من الفرقة الأولى الساحلية وإصابة آخرين جراء استهداف الجيش السوري لهم بالصاروخ المطور.

وأظهر شريط فيديو تناثر جثث المسلحين في محيط المنطقة المستهدفة بفعل قوة الإنفجار، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش السوري الكورنيت المطور، حيث سبق ذلك استهداف مجموعة مسلحة قرب منطقة بداما بريف اللاذقية ومن مسافة 7 كم ، ما أدى لمصرع 5 مسلحين.