صاروخ كورنيت سوري مطور يفجر سيارة مسلحين بمن فيها شمال حماة

وبحسب موقع "مراسلون" قامت وحدة من الجيش السوري بالتعاون مع الأصدقاء الروس باستهداف مجموعة مسلحة بصاروخ كورنيت مطور كانت تعبر على طريق ريف اللاذقية سهل الغاب بالقرب من قرية الحاكورة.
من جهتها أكدت تنسيقيات المسلحين مصرع ثلاثة عشر مسلحا من الفرقة الأولى الساحلية وإصابة آخرين جراء استهداف الجيش السوري لهم بالصاروخ المطور.
وأظهر شريط فيديو تناثر جثث المسلحين في محيط المنطقة المستهدفة بفعل قوة الإنفجار، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش السوري الكورنيت المطور، حيث سبق ذلك استهداف مجموعة مسلحة قرب منطقة بداما بريف اللاذقية ومن مسافة 7 كم ، ما أدى لمصرع 5 مسلحين.
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