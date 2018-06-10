لحظة وصول محمد بن راشد إلى السعودية لدعم الأردن (فيديو)

وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد يحضر الاجتماع الرباعي الذي دعا إليه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة سبل دعم الأردن.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يشارك في المؤتمر إلى جانب المملكة العربية السعودية كل من دولة الإمارات ودولة الكويت والمملكة الأردنية.

وكان في استقبال محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ال سعود مستشار خادم العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة وعدد من المسؤولين السعوديين.

ويضم الوفد الإماراتي المبعوث للاجتماع المقرر عقده في مكة المكرمة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات لدى السعودية.