لحظة وصول محمد بن راشد إلى السعودية لدعم الأردن (فيديو)

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يشارك في المؤتمر إلى جانب المملكة العربية السعودية كل من دولة الإمارات ودولة الكويت والمملكة الأردنية.
وكان في استقبال محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ال سعود مستشار خادم العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة وعدد من المسؤولين السعوديين.
ويضم الوفد الإماراتي المبعوث للاجتماع المقرر عقده في مكة المكرمة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات لدى السعودية.
#محمد_بن_راشد يصل السعودية للمشاركة في الاجتماع الرباعي لدعم #الأردن— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2018
https://t.co/P2z07AZLmF
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XlQizqzPkQ
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)