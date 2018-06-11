بحضور 21 أميرا سعوديا... الملك سلمان وولي عهده يستقبلان أئمة الحرم المكي (صور)

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر الصفا في مكة المكرمة، وبحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، قبل مغرب اليوم الأحد 10 يونيو/حزيران الجاري، أئمة وعلماء الحرم المكي.

وأتى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، إلى قصر الصفا للسلام على العاهل السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كذلك استقبل العاهل السعودي، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ووكلاء الوزارة ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوافة والأدلاء.

وتناول الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان طعام الإفطار مع الجميع.

#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة ومؤذني المسجد الحرام ويستقبل وزير الحج والعمرة.#واس pic.twitter.com/nBAEyCk6MY — واس (@spagov) June 10, 2018

​وحضر الاستقبال، 21 أميرا سعوديا من بينهم الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.