قرار يفتح باب الانضمام لقوات حرس الحدود السعودية أمام النساء

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول، للوظائف النسائية العسكرية الشاغرة، برتبة "جندي مفتشة أمنية".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتوفر الأماكن الشاغرة في مناطق الرياض وجازان ومكة المكرمة والحدود الشمالية وتبوك والشرقية وعسير ونجران والمدينة المنورة والجوف.

وتشترط المديرية أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وألا تكون موظفة مدنية أو عسكرية أو مفصولة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وغير محكوم عليها بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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ويجب على المتقدمة امتلاك هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمرها عن 25 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما، وأن يكون الحد الأدنى للطول 160 سم للأعمال الميدانية، و155 سم لبقية الأعمال، على أن يتناسب الطول مع الوزن.

ويشترط ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز جميع مراحل وإجراءات القبول والمقابلة الشخصية، والحد الأدنى للمؤهل العلمي الثانوية العامة وما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

وأشارت المديرية إلى أنه على المتقدمة عند مراجعة لجان القبول اصطحاب المستندات التالية، وهي أصل المؤهلات العلمية مع صورة منها للمطابقة، وأصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، وأصل دفتر العائلة مع صورة للمطابقة، كما يجب التقيد بمواعيد مراجعة اللجنة، مع العلم أنه يحق للجنة استبعاد أي متقدمة لا تلتزم بالمواعيد المحددة لها بالمراجعة.