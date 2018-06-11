القوات الحكومية على بعد 5 كيلو مترات من مطار الحديدة... ومقتل قيادي بارز من "أنصار الله"

واصلت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، تقدمها في المعارك الدائرة مع مسلحي جماعة أنصار الله في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد الجيش اليمني، أن قواته تخوض معارك عنيفة مع أنصار الله في منطقة قضبة بمديرية الدريهمي، على بعد خمسة كيلومترات من مطار الحديدة الدولي.

وأضاف الجيش "أن الجيش حقق تقدماً ميدانياً في منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقية، وتقدم إلى ما بعد منطقة الجاح، ومفرق الحسينية".

مشيراً إلى "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، خلال المعارك علاوة على أسر آخرين".

لافتاً إلى "أن مقاتلات التحالف العربي وطائرات الاباتشي شنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في عدة مناطق جنوبي الحديدة".

وأكمل الجيش اليمني "غارات لطائرات الاباتشي استهدفت تجمعات للمليشيا في مزرعة براصع، وفي الخط الرابط بين منطقتي زبيد — التحيتا، وكبدتها أكثر من80 قتيلا وعشرات الجرحى".

في الأثناء، ذكر مصدر عسكري في الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "أن القيادي الميداني سلطان عويدان الغولي، الذي يشغل منصب مديراً لأمن مديرية ريدة في محافظة عمران، وأرسلته جماعة أنصار الله على رأس تعزيزات إلى مديرية الدريهمي جنوب الدريهمي لقي مصرعه ونحو 10 من عناصره، بغارات لطيران التحالف".

في السياق، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "إن مسلحي أنصار الله أعطبوا آليتين لقوات هادي، بصاروخين موجهين نوع "ميتس" في مفرق العدين شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة".

وأضاف المصدر "أن كميناً محكماً بعبوتين ناسفتين استهدفا آليتين لقوات هادي في منطقة الفازة الساحلية جنوب مديرية التحيتا، ما أسفر عن إعطابهما ومقتل طاقميهما".