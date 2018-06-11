الجيش الليبي يعلن عن عائق وحيد أمام تحرير درنة بالكامل

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد احمد المسماري، إن قوات الجيش الليبي تسيطر على أجزاء كبيرة في مدينة درنة بعد تقدمات حققها الجيش الليبي في تحرير المدينة.

وأكد المسماري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة العربية الليبية تسيطر على أجزاء كبيرة من مدينة درنة بعد تلك التقدمات للجيش الذي حققها في درنة"، مؤكدا "لا يزال جزء بسيط جدا به عمليات تطهير ولم يبق إلا هذا الجزء لا يكاد يذكر".

وأشار المسماري إلى أن "يتبقى هناك مجموعة إرهابية واحدة، وهي في حكم المنتهي. تحرير مدينة درنة أصبح مسألة وقت فقط. سوف نعلن رسميا تحرير كامل مدينة درنة في وقت لاحق".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori الكشف عن المدينة التي يتوجه الجيش الليبي لتحريرها بعد درنة

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، يوم الأحد، أن غرفة عمليات الكرامة تهيب إلى سكان مدينة درنة بالعودة إلى ديارهم ومدينتهم بعد تحرير المدينة من المتطرفين.

وأكد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن غرفة عمليات الكرامة تهيب بجميع سكان درنه، اللذين نزحوا عن بيوتهم أثناء العمليات الحربية العودة إليها، مشيرا إلى أنه قد تم تأمينها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

يذكر أن مدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة".

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، انطلاق الحملة العسكرية لتحرير المدينة.