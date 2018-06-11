الجيش الليبي يعلن عن عائق وحيد أمام تحرير درنة بالكامل

وأكد المسماري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة العربية الليبية تسيطر على أجزاء كبيرة من مدينة درنة بعد تلك التقدمات للجيش الذي حققها في درنة"، مؤكدا "لا يزال جزء بسيط جدا به عمليات تطهير ولم يبق إلا هذا الجزء لا يكاد يذكر".
وأشار المسماري إلى أن "يتبقى هناك مجموعة إرهابية واحدة، وهي في حكم المنتهي. تحرير مدينة درنة أصبح مسألة وقت فقط. سوف نعلن رسميا تحرير كامل مدينة درنة في وقت لاحق".
وأكد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن غرفة عمليات الكرامة تهيب بجميع سكان درنه، اللذين نزحوا عن بيوتهم أثناء العمليات الحربية العودة إليها، مشيرا إلى أنه قد تم تأمينها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.
يذكر أن مدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة".
وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، انطلاق الحملة العسكرية لتحرير المدينة.
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