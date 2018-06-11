اليمن... اشتعال المعارك في 4 جبهات بالجوف

تصاعدت المعارك، أمس الأحد 10 يونيو/حزيران، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن مسلحي أنصار الله شنوا هجوما على مواقع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مديرية المتون غرب الجوف".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... القوات الحكومية تتقدم نحو مطار الحديدة

ووفقاً للمصدر "سيطر مسلحو أنصار الله على عدد من المواقع العسكرية لقوات الرئيس هادي خلف منطقة مزوية في المتون، عقب مواجهات عنيفة أسفر عنها قتلى وجرحى من الطرفين"، وأضاف:

سقط قتلى وجرحى من قوات هادي في هجوم آخر لمسلحي أنصار الله على منطقة الجرشب في مديرية الغيل.

وشهدت مديرية خب والشعف أكبر محافظة الجوف، مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي أنصار الله، وأشار المصدر العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء إلى أن "قوات الرئيس هادي نفذت هجوما على مسلحي أنصار الله في الأجاشر بمديرية خب والشعف.

ولفت المصدر إلى "أن مسلحي أنصار الله، نفذوا عملية التفاف على قوات هادي باتجاه مزرعة النصيري في الأجاشر، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد".

في الأثناء، نقل مركز الجوف الإعلامي عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني العقيد عبد الله الأشرف، "أن مليشيا الحوثيين تكبدوا قتلى وجرحى وخسائر في العتاد خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش في جبهة حام شمال مديرية المتون غرب الجوف".

وأضاف العقيد الأشرف "أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية دقيقة استهدفت آليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي أمام معسكر حام دمرتها بالكامل وقتل كل من كان على متنها".

ونفى متحدث المنطقة العسكرية السادسة "ادعاء المليشيا عن سيطرتهم على المجمع الحكومي لمديرية المتون والمواقع القريبة منه"، واصفا إياها "بالانتصارات الكاذبة والزائفة التي توهم بها مليشيا الحوثي اتباعها".