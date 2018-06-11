غوتيريس يدعو للتحقيق في القصف على محافظة إدلب السورية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين 11 يونيو/حزيران، إلى إجراء تحقيق في الضربات الجوية في محافظة إدلب السورية، حسبما أفادت الدائرة الصحفية التابعة للمنظمة العالمية.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وجاء في البيان، الأمين العام: "يدعو إلى إجراء تحقيق كامل في الهجمات، وعلى وجه الخصوص، الادعاء بأن هناك ضربة ثانية على خدمات الطوارئ التي وصلت الى مكان الحادث لتحديد المتورطين".

© Sputnik . Natalia Seliverstova "الدفاع الروسية" تنفي شن الطائرات الروسية ضربات على زردنا في إدلب السورية

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، بمقتل 45 مدنيا نتيجة الضربات الجوية في محافظة إدلب السورية.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنباء عن قصف طائرات روسية، يوم 7 حزيران/ يونيو، على بلدة زردنا في محافظة إدلب السورية.

وجاء في بيان الوزارة:

كل أنباء المرصد السوري لحقوق الإنسان اللندني و "الخوذ البيضاء" عن مزاعم توجيه الطائرات الروسية مساء 7 حزيران/يونيو، ضربة على بلدة زردنا في محافظة إدلب، لا تطابق الواقع.

وأشير أيضا إلى، أنه وفقا للمعلومات المتاحة، خلال يوم "في المنطقة المذكورة من محافظة إدلب حدثت اشتباكات ضارية بين وحدة كبيرة من المنظمة الإرهابية" جبهة النصرة " والمجموعة المعارضة " جيش الأحرار " باستخدام أسلحة المدفعية الثقيلة ".