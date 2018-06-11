اليمن.. 17 غارة للتحالف على محافظة الحديدة

جدد طيران التحالف، اليوم الاثنين 11 يونيو/حزيران، غاراته على محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن طيران التحالف شن فجر الاثنين، 17 غارة استهدفت ثماني منها تجمعات ومواقع لمسلحي جماعة أنصار الله في منطقة العرج في مديرية باجل شمال محافظة الحديدة".

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن... اشتعال المعارك في 4 جبهات بالجوف

وأشار إلى "أن طيران التحالف قصف بـ 6 غارات مواقع في مديريتي بيت الفقية والدريهمي جنوب الحديدة"، مضيفاً "أن غارتين لطيران التحالف استهدفتا تعزيزات لمسلحي أنصار الله في مديرية المنصورية، كما شن طيران التحالف غارة على منطقة الجبانة في مديرية الحالي ثالث أكبر مديريات مدينة الحديدة".

في الأثناء، ومع تصاعد المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله، بدأت عشرات الأسر بالنزوح من مديرية التحيتا الى مديريتي حيس وبيت الفقية جنوب الحديدة، حيث بات المستشفى الريفي في مركز مديرية بيت الفقية يكتظ بالأسر النازحة من منطقة الجاح في ذات المديرية، ومن منطقتي وادي المدمن والبقيع في مديرية التحيتا.