اليمن.. 17 غارة للتحالف على محافظة الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن طيران التحالف شن فجر الاثنين، 17 غارة استهدفت ثماني منها تجمعات ومواقع لمسلحي جماعة أنصار الله في منطقة العرج في مديرية باجل شمال محافظة الحديدة".
في الأثناء، ومع تصاعد المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله، بدأت عشرات الأسر بالنزوح من مديرية التحيتا الى مديريتي حيس وبيت الفقية جنوب الحديدة، حيث بات المستشفى الريفي في مركز مديرية بيت الفقية يكتظ بالأسر النازحة من منطقة الجاح في ذات المديرية، ومن منطقتي وادي المدمن والبقيع في مديرية التحيتا.
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