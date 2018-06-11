الملك سلمان وولي العهد مع قادة "قمة مكة" أمام الكعبة والمعتمرين

وظهر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الصورة.
وتأتي الصورتان على هامش القمة التي جمعت قادة الدول الأربعة في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس الأحد، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
#قمه_مكه في صوره!! pic.twitter.com/DJQki9Hz2M— Saif al kaabi | UAE (@saif_juma) June 11, 2018
#قمه_مكه pic.twitter.com/9dReilzRW3— د. بدر الشويعر (@Dr_Alshuwaier) June 11, 2018
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