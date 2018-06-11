ما قاله الملك سلمان لملك الأردن

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 11 يونيو/حزيران الجاري، القمة الرباعية لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز لملك الأردن، عبدالله الثاني، إن "أمن الأردن من أمن السعودية، وأن ما يهم الأردن يهم السعودية أيضا، وأن ما يضر الأردن يضر السعودية "، وفق صحيفة " صدى " الإلكترونية.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان، ونجله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في قصر الصفا، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وحاكم دبي ونائب دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.