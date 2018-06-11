نائب عن "تيار المستقبل" يكشف موعد تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد النائب عن كتلة "تيار المستقبل" في البرلمان اللبناني، أن الحكومة ستشكل بعد عيد الفطر مباشرة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي عقد لجهة التشكيل، لأن كل الأطراف السياسية واعية لمدى خطورة الوضع الاقتصادي في البلد.

وقال عراجي في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، 11 يونيه/حزيران: "نحن اقتصادياً في وضع صعب جداً، وكل القوى ستسرع عملية تشكيل الحكومة تخوفاً على الوضع الاقتصادي".

© REUTERS / HANDOUT حقيقة تدخل السعودية في تكوين حكومة لبنان الجديدة

وأشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري على تواصل مع القوى السياسية وكل الكتل السياسية في البلد، موضحاً أن تشكيل الحكومة اللبنانية منفصل عما يجري على الساحة السورية واليمنية أو العراقية، ولا يوجد رابط.

واعتبر النائب عن كتلة "تيار المستقبل"، أن التحدي الاقتصادي هو التحدي الأكبر الذي ستواجهه الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني مستتب إلى حد ما، ولكن الوضع الاقتصادي ضاغط على كل المواطنين.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي مطالب، ولم تتدخل أبدا في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن السعودية تقف إلى جانب لبنان بكل الفترات الصعبة التي مر بها.

وتعليقا على كلام عضو المجلس المركزي في "حزب الله" نبيل قاووق الذي اعتبر أن السعودية تهدد الاستقرار السياسي في البلد، قال عراجي:"تعودنا بين كل فترة وفترة مهاجمة مسؤولين من حزب الله المملكة العربية السعودية، هذا كلام غير مسؤول خاصة أن السعودية كانت دائماً السباقة لمساعدة لبنان، ولدينا مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون بالمملكة، هذا كلام مرفوض ويسيء إلى العلاقات اللبنانية السعودية".