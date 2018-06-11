هكذا احتفل السعوديون بالذكرى الأولى على مبايعة ابن سلمان

واحتشد موقع التغريدات الشهير، بهاشتاغ "#نجدد_العهد_لولي_العهد" تغريدات من كتاب وإعلاميين سعوديين، ومؤسسات وشركات سعودية، تؤكد على مبايعتهم لابن سلمان، راصدين فيها التغييرات التي حدثت خلال عام من توليه ولاية العهد في السعودية.
وكان في مقدمة المهنئين، سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، شقيق محمد بن سلمان، وغرد له: "عام مضى، منذ أن بايعنا سيدي ولي العهد بيعة راسخة ثابته لا تتجدد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويحق لنا أن نفخر بقائد ملأ الدنيا وشغلها فعلاً وانجازاً رفعة للوطن وعزا للمواطن، قائد قيضه الله لمستقبل الوطن ولردع من أراد به وأمتنا سوءا".
عام مضى، منذ أن بايعنا سيدي #ولي_العهد بيعة راسخة ثابته لا تتجدد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويحق لنا أن نفخر بقائد ملأ الدنيا وشغلها فعلاً وانجازاً رفعة للوطن وعزّاً للمواطن، قائد قيضه الله لمستقبل الوطن ولردع من أراد به وأمتنا سوءاً #ذكرى_بيعة_ولي_العهد pic.twitter.com/f6VTfa67rQ— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 11, 2018
#نجدد_العهد_لولي_العهد أهديكم هذا المقطع ❤️ اسال الله ان يكتب الأجر لكل من ساهم في نشره pic.twitter.com/BxJC2MlmDy— ᏰᏗᎴᏋᏒ 🍂 (@Bd2030r) June 11, 2018
اللهم احفظ بلدي واحفظ حبيب الشعب ولي العهد محمد بن سلمان ❤️ #نجدد_العهد_لولي_العهد pic.twitter.com/9L6E3WdBed— باسل الصقري (@v3YKv8wDiwJ1Rnv) June 11, 2018
#نجدد_العهد_لولي_العهد— ابو نوره (@saudcar) June 11, 2018
هذا هو الشعب السعودي الأصيل
على قدر ماقامت به الدول المعادية
الا اننا شعب واعي لم نتاثر
شعب وفي بقيادة اسرة كريمة.
#نجدد_العهد_لولي_العهد لمزيد من العطاء والنماء لمملكة الخير… في ظل قيادة حكيمة ورؤية شابة#أرامكو_السعودية pic.twitter.com/BqjLmiFoCM— aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) June 11, 2018
نجدد للمجدد… معك من أول إعلان الرؤية حتى تحققها بإذن الله، مؤمنين بقدراتنا وساعين لمستقبلنا، أطال الله في عمر حزمك وابتسامتك وقيادتك وسياستك؛#نجدد_العهد_لولي_العهد pic.twitter.com/VSxjXHV3xg— محمد الموسى (@md_almousa) June 11, 2018
سنة من الإنجاز والقوة— يوسف السديس (@Jo0sef) June 11, 2018
سنة من الثقة والطموحات
سنة تغيرت فيها ملامح المملكة
سنة ، والقادم أفضل بإذن الله #نجدد_العهد_لولي_العهد
الله يحفظك ويطول بعمرك 🇸🇦💚
في عام نجح بامتياز في في زرع الامل والعزه والطموح ليس فقط في السعوديه بل وللعروبه اجمع لذا نحن #نجدد_العهد_لولي_العهد ونجدد بيعتنا على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره. الله يحفظك ويطول عمرك، نحن معك من كل محفل نعمل ليل نهار على تحقيق رؤيتك وعلى رفعه الوطن. pic.twitter.com/SBsUw9xJ5e— ملاك عابد الثقفي (@MalakAbed) June 11, 2018
#نجدد_العهد_لولي_العهد— عبدالرحمن العليان 🇸🇦 (@AlolyanMe) June 11, 2018
حفظك الله وادام عزك ، خطوات وقفزات سريعة في كل المجالات ، دعم للشباب ، تنظيف للأسواق ، حرب على الفساد ، تطوير للرياضة pic.twitter.com/uXuUQBrhn7
#نجدد_العهد_لولي_العهد قائد التغيير والتطوير— عز بن فهد (@az_bin_fahad) June 11, 2018
الله يبارك في شبابك ويفرحنا جميعاً بنهضة الوطن 💚🇸🇦 pic.twitter.com/opjrD7hrv4
#نجدد_العهد_لولي_العهد— عبدالله حميرالقحطاني (@Qabdullahhumair) June 11, 2018
" عين الصقر ".. يورد مواريد الحيام
الصارم لروس العداء.. قبل الصريم
هذا كعام العايل.. الحر القطام
والى ضرب.. مايضرب الإ في الصميم
الباتع القاطع.. شديد الأنتقام
مثله ولا قد.. شالت بطون الحريم!! pic.twitter.com/isoaghYb0w
سنه من أجمل سنوات حياتي— فهد بن محمد العبداللطيف (@FahadteefF) June 11, 2018
منذ توليك سيدي ولاية العهد
قرارات ومشاريع تتوافق مع #رؤية_السعودية_2030 ومستقبل واعد بدعمك وطموحك وعزمك يا #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان
فكلنا معك دمت لنا#ولي_العهد_محمد_بن_سلمان #مرور_عام_علي_ولايه_العهد#عام_على_ولاية_العهد #نجدد_العهد_لولي_العهد pic.twitter.com/U9y74D19wW
عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ#نجدد_العهد_لولي_العهد pic.twitter.com/zmMhRCjVB1— فراس القاسم (@Alkassim) June 11, 2018
ومن أهم التغييرات التي أجراها محمد بن سلمان، خلال عام من ولايته العهد في المملكة العربية السعودية، حملة الفساد، التي استهدفت بعض الأمراء السعوديين، وإعلانه أن حصيلة التسويات مع المشتبه فيهم، بلغت ما يقرب من 107 مليار دولار.
ومن أبرز الذين أوقفتهم السلطات السعودية في هذه الحملة، وتم الإفراج عنهم، الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة "المملكة" القابضة، والأمير الوليد آل إبراهيمي، مالك مجموعة قنوات "إم بي سي".
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