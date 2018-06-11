هكذا احتفل السعوديون بالذكرى الأولى على مبايعة ابن سلمان

تصدر هاشتاغ "#نجدد_العهد_لولي_العهد" قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، احتفالا بمرور عام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في البلاد.

واحتشد موقع التغريدات الشهير، بهاشتاغ "#نجدد_العهد_لولي_العهد" تغريدات من كتاب وإعلاميين سعوديين، ومؤسسات وشركات سعودية، تؤكد على مبايعتهم لابن سلمان، راصدين فيها التغييرات التي حدثت خلال عام من توليه ولاية العهد في السعودية.

وكان في مقدمة المهنئين، سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، شقيق محمد بن سلمان، وغرد له: "عام مضى، منذ أن بايعنا سيدي ولي العهد بيعة راسخة ثابته لا تتجدد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويحق لنا أن نفخر بقائد ملأ الدنيا وشغلها فعلاً وانجازاً رفعة للوطن وعزا للمواطن، قائد قيضه الله لمستقبل الوطن ولردع من أراد به وأمتنا سوءا".

عام مضى، منذ أن بايعنا سيدي #ولي_العهد بيعة راسخة ثابته لا تتجدد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويحق لنا أن نفخر بقائد ملأ الدنيا وشغلها فعلاً وانجازاً رفعة للوطن وعزّاً للمواطن، قائد قيضه الله لمستقبل الوطن ولردع من أراد به وأمتنا سوءاً #ذكرى_بيعة_ولي_العهد pic.twitter.com/f6VTfa67rQ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 11, 2018

#نجدد_العهد_لولي_العهد أهديكم هذا المقطع ❤️ اسال الله ان يكتب الأجر لكل من ساهم في نشره pic.twitter.com/BxJC2MlmDy — ᏰᏗᎴᏋᏒ 🍂 (@Bd2030r) June 11, 2018

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اللهم احفظ بلدي واحفظ حبيب الشعب ولي العهد محمد بن سلمان ❤️ #نجدد_العهد_لولي_العهد pic.twitter.com/9L6E3WdBed — باسل الصقري (@v3YKv8wDiwJ1Rnv) June 11, 2018

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#نجدد_العهد_لولي_العهد



هذا هو الشعب السعودي الأصيل



على قدر ماقامت به الدول المعادية



الا اننا شعب واعي لم نتاثر



شعب وفي بقيادة اسرة كريمة. — ابو نوره (@saudcar) June 11, 2018

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#نجدد_العهد_لولي_العهد لمزيد من العطاء والنماء لمملكة الخير… في ظل قيادة حكيمة ورؤية شابة#أرامكو_السعودية pic.twitter.com/BqjLmiFoCM — aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) June 11, 2018

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نجدد للمجدد… معك من أول إعلان الرؤية حتى تحققها بإذن الله، مؤمنين بقدراتنا وساعين لمستقبلنا، أطال الله في عمر حزمك وابتسامتك وقيادتك وسياستك؛#نجدد_العهد_لولي_العهد pic.twitter.com/VSxjXHV3xg — محمد الموسى (@md_almousa) June 11, 2018

سنة من الإنجاز والقوة

سنة من الثقة والطموحات

سنة تغيرت فيها ملامح المملكة

سنة ، والقادم أفضل بإذن الله #نجدد_العهد_لولي_العهد

الله يحفظك ويطول بعمرك 🇸🇦💚 — يوسف السديس (@Jo0sef) June 11, 2018

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في عام نجح بامتياز في في زرع الامل والعزه والطموح ليس فقط في السعوديه بل وللعروبه اجمع لذا نحن #نجدد_العهد_لولي_العهد ونجدد بيعتنا على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره. الله يحفظك ويطول عمرك، نحن معك من كل محفل نعمل ليل نهار على تحقيق رؤيتك وعلى رفعه الوطن. pic.twitter.com/SBsUw9xJ5e — ملاك عابد الثقفي (@MalakAbed) June 11, 2018

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#نجدد_العهد_لولي_العهد

حفظك الله وادام عزك ، خطوات وقفزات سريعة في كل المجالات ، دعم للشباب ، تنظيف للأسواق ، حرب على الفساد ، تطوير للرياضة pic.twitter.com/uXuUQBrhn7 — عبدالرحمن العليان 🇸🇦 (@AlolyanMe) June 11, 2018

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#نجدد_العهد_لولي_العهد قائد التغيير والتطوير

الله يبارك في شبابك ويفرحنا جميعاً بنهضة الوطن 💚🇸🇦 pic.twitter.com/opjrD7hrv4 — عز بن فهد (@az_bin_fahad) June 11, 2018

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#نجدد_العهد_لولي_العهد



" عين الصقر ".. يورد مواريد الحيام

الصارم لروس العداء.. قبل الصريم



هذا كعام العايل.. الحر القطام

والى ضرب.. مايضرب الإ في الصميم



الباتع القاطع.. شديد الأنتقام

مثله ولا قد.. شالت بطون الحريم!! pic.twitter.com/isoaghYb0w — عبدالله حميرالقحطاني (@Qabdullahhumair) June 11, 2018

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سنه من أجمل سنوات حياتي

منذ توليك سيدي ولاية العهد

قرارات ومشاريع تتوافق مع #رؤية_السعودية_2030 ومستقبل واعد بدعمك وطموحك وعزمك يا #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان

فكلنا معك دمت لنا#ولي_العهد_محمد_بن_سلمان #مرور_عام_علي_ولايه_العهد#عام_على_ولاية_العهد #نجدد_العهد_لولي_العهد pic.twitter.com/U9y74D19wW — فهد بن محمد العبداللطيف (@FahadteefF) June 11, 2018

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​ومن أهم التغييرات التي أجراها محمد بن سلمان، خلال عام من ولايته العهد في المملكة العربية السعودية، حملة الفساد، التي استهدفت بعض الأمراء السعوديين، وإعلانه أن حصيلة التسويات مع المشتبه فيهم، بلغت ما يقرب من 107 مليار دولار.

ومن أبرز الذين أوقفتهم السلطات السعودية في هذه الحملة، وتم الإفراج عنهم، الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة "المملكة" القابضة، والأمير الوليد آل إبراهيمي، مالك مجموعة قنوات "إم بي سي".