مجلس القضاء الأعلى في العراق يعين رئيسا جديدا لمجلس مفوضي مفوضية الانتخابات

عين مجلس القضاء الأعلى في العراق رئيسا جديدا لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عملا بقرار مجلس النواب العراقي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار: "أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عقد اجتماع للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين، وجرى خلاله تسمية الرئيس، ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية"، وذلك وفقا لموقع "السومرية نيوز".

© Sputnik . Sarah Noreddine مجلس القضاء الأعلى العراقي يعين قضاة لتولي مهام مفوضية الانتخابات

وأوضح بيرقدار: أن "الاجتماع تضمن أيضا تسمية مقرر لمجلس المفوضين، وكذلك تسمية الناطق الإعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما تم مفاتحة مجلس قضاء إقليم كردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب أربيل، والسليمانية، ودهوك".

وكان مجلس القضاء الأعلى عين، أمس الأحد، 9 قضاة منتدبين للقيام بمهام إدارة مفوضية الانتخابات، ينتهي عملهم بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، تلبية لقرار البرلمان العراقي، الصادر الأربعاء الماضي.