مجلس القضاء الأعلى في العراق يعين رئيسا جديدا لمجلس مفوضي مفوضية الانتخابات

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار: "أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عقد اجتماع للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين، وجرى خلاله تسمية الرئيس، ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية"، وذلك وفقا لموقع "السومرية نيوز".
وكان مجلس القضاء الأعلى عين، أمس الأحد، 9 قضاة منتدبين للقيام بمهام إدارة مفوضية الانتخابات، ينتهي عملهم بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، تلبية لقرار البرلمان العراقي، الصادر الأربعاء الماضي.
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