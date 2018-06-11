هنية يتهم عباس بعدم الجدية في تطبيق المصالحة بهدف التخلص من غزة وإقصاء حماس

اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بعدم الجدية في تطبيق المصالحة، مؤكدا أنه يهدف من وراء ذلك للتخلص من غزة وأعبائها، والاستئثار بالقرار الفلسطيني.

© AP Photo / Adel Hana هنية يتحدث عن علاقة حماس مع إيران وقطر ومصر وسوريا

القاهرة — سبوتنيك . وقال رئيس المكتب السياسي لحماس "قلنا إن هناك عدم جدية من الأخ أبو مازن في تطبيق المصالحة، فهو هكذا يضرب عصفورين بحجر، الأول التخلص من غزة، وأعبائها، وإلقائها في حجر حماس، والثاني عدم تمكين حماس، التي حققت أغلبية برلمانية، من أي مشاركة في القرار السياسي، واستمرار الاستئثار بالقرار الفلسطيني".

ولفت هنية إلى أنه لهذين السببين "تتهرب رئاسة حركة فتح في كل محطة من استحقاقات المصالحة متذرعة بذرائع مختلفة كل مرة، ولا يوجد لديهم الإرادة الجادة لإنهاء الانقسام، ولتحقيق شراكة حقيقية".