تهديد جديد من قطر لإحدى دول المقاطعة

أعلنت حكومة قطر، الاثنين 11 يونيو/حزيران الجاري، بأنها ستقاضي الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بشأن ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت الحكومة القطرية في بيان، "كما قدمت بالتفصيل في طلب قطر إلى المحكمة الدولية، قادت الإمارات هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للقطريين والمقيمين في قطر"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشارت إلى أن الإمارات أصدرت سلسلة من الإجراءات التي تحمل تمييزا ضد القطريين، بما في ذلك طردهم من أراضيها، ومنعهم من دخولها أو المرور عبرها، كما أنها طلب من مواطنيها مغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية إلى قطر.

وقالت قطر إنها تعتقد أن هذه الأعمال تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري — بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية — التي وقعت عليها كلا من الإمارات العربية المتحدة وقطر على حد سواء.

يذكر أن المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر ليسوا من الموقعين على هذه الاتفاقية.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة على قطر منذ شهر يونيو الماضي، إذ قطعت العلاقات الدبلوماسية والنقل مع الدولة الصغيرة الغنية، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

ونفت الدوحة تلك الاتهامات، وتقول إن هذه الضغوط تهدف إلى تجريدها من سيادتها.