أطباء بلا حدود: "التحالف السعودي الإماراتي" قصف مركزا لعلاج الكوليرا في اليمن

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالهجوم على مركز طبي تابع لها غربي اليمن، واصفة الهجوم بأنه ينم عن عدم احترام للمرافق الطبية والمرضى، ومعلنة وقف نشاطها مؤقتا هناك.

وقالت المنظمة عبر "تويتر": إن "هذا الهجوم الذي وقع صباح اليوم على مركز معالجة الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في عبس من قبل التحالف السعودي والإماراتي يظهر عدم احترام كامل للمرافق الطبية والمرضى"، مضيفة "سواء كان مقصودا أو نتيجة إهمال، هذا غير مقبول على الإطلاق"، دون أن توضح كيفية تنفيذ الهجوم.

ونقلت المنظمة عن رئيس بعثتها في اليمن، جواو مارتينيز، قوله "لقد قامت منظمة أطباء بلا حدود بتجميد أنشطتها بشكل مؤقت في مديرية عبس في اليمن حتى نضمن سلامة موظفينا ومرضانا".

— MSF Yemen (@msf_yemen) ١١ يونيو ٢٠١٨