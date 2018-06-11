أول تعليق للإمارات بعد الإعلان عن تحرك قطر ضدها قضائيا

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على إعلان قطر نيتها التحرك قضائيا ضد دولة الإمارات وقال عبر حسابه على تويتر": "نقول إن من تجرأ وكذب في ادعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط".

القاهرة — سبوتنيك. وكانت الحكومة القطرية أعلنت أنها ستتحرك قضائيا ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بانتهاك حقوق الإنسان.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية عبر "تويتر" أن "حكومة دولة قطر بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق الدولة ومواطنيها".

وجاء في حيثيات الطلب القطري التي أوردتها الوكالة أن "الإمارات هي من قادت الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها"، مضيفة أن "الإمارات اتخذت خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، وقامت بطرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من أراضيها، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر".

واتهمت قطر الإمارات بـأنها "تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها"، كما أشارت إلى أن مسؤولي الإمارات "شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر".

ودعت الحكومة القطرية محكمة العدل الدولية إلى أن "تأمر الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، مطالبة الإمارات بـ "تقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها".