أبو الغيط يرحب بقمة "مكة"

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بعقد قمة مكة المكرمة، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف دعم المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب عن تقديره وامتنانه للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية — رئاسة القمة العربية — في سبيل تعزيز التضامن العربي.

وأشاد الأمين العام للجامعة العربية بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها القمة وما تم تقديمه من دعم اقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية ، وما تشكله هذه المبادرة الكريمة من تجسيد لروح الأخوة والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكداً تضامن جامعة الدول العربية مع الاْردن من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.

وكانت القمة أصدرت بيانا يتمثل في حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهي: (1- وديعة في البنك المركزي الأردني 2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات 4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).