هدية ابن سلمان قبل عيد الفطر

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأحد 10 يونيو/حزيران الجاري، توجيهات بمنح معايدة لجميع أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي.

وإنفاذا لتوجيهات ابن سلمان، سلم قائد المنطقة الجنوبية، اللواء الركن عبد الله بن صالح القفاري، هدايا عينية ومبلغ خمسين ألف ريال لكل أسرة، وذلك في حفل أقيم في مدينة الملك فيصل العسكرية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© AP Photo / Christophe Ena هكذا احتفل السعوديون بالذكرى الأولى على مبايعة ابن سلمان

وقدم قائد المنطقة الجنوبية باسم القوات المسلحة، في ختام الحفل، شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على هذه المبادرة الغالية قبل عيد الفطر المبارك لأسر الشهداءـ الذين ضحوا بدمائهم فداء لتراب الوطن.

من ناحية أخرى، تصدر هاشتاغ "#نجدد_العهد_لولي_العهد"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 11 يونيو/حزيران الجاري، احتفالا بمرور عام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في البلاد.

واحتشد موقع التغريدات الشهير، بهاشتاغ "#نجدد_العهد_لولي_العهد" تغريدات من كتاب وإعلاميين سعوديين، ومؤسسات وشركات سعودية، تؤكد على مبايعتهم لابن سلمان، راصدين فيها التغييرات التي حدثت خلال عام من توليه ولاية العهد في السعودية.