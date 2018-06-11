هدية ابن سلمان قبل عيد الفطر

وإنفاذا لتوجيهات ابن سلمان، سلم قائد المنطقة الجنوبية، اللواء الركن عبد الله بن صالح القفاري، هدايا عينية ومبلغ خمسين ألف ريال لكل أسرة، وذلك في حفل أقيم في مدينة الملك فيصل العسكرية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
من ناحية أخرى، تصدر هاشتاغ "#نجدد_العهد_لولي_العهد"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 11 يونيو/حزيران الجاري، احتفالا بمرور عام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في البلاد.
واحتشد موقع التغريدات الشهير، بهاشتاغ "#نجدد_العهد_لولي_العهد" تغريدات من كتاب وإعلاميين سعوديين، ومؤسسات وشركات سعودية، تؤكد على مبايعتهم لابن سلمان، راصدين فيها التغييرات التي حدثت خلال عام من توليه ولاية العهد في السعودية.
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