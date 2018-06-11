بالفيديو... "الحوثي يسيء للنبي" تشعل موجة غضب واسعة

أثار الخطاب الأخير لزعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب وصف أطلقه على رسول الإسلام، محمد.

وقال الحوثي في خطابه الأخير: "القدوة في الدين هو رسول الله (محمد)، كان رجل مواقف ورجل مشاكل" ثم ضحك بعدها ليثير غضب نشطاء وصحفيين يمنيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربوا عن استنكارهم لتعدي الحوثي على النبي، ودشنوا هاشتاغ #الحوثي_يسي_للنبي.

وقال علي البخيتي، المنشق عن الجماعة، في تعليقه على خطاب الحوثي إن "خلاصة مشكلتنا مع الحوثيين ظهرت وبجلاء في خطاب قائدهم عبدالملك؛ حيث ينظر للرسول باعتباره نسخة منهم".

وأشار في منشور على فيسبوك إلى أن الحوثيين أصحاب مشاكل ونهب وتفجير منازل وقتل أسرى وتعذيب مختطفين، فيما ينظرون للرسول باعتباره زعيم عصابة وجد أسرة لا رسول رحمة.

خطابات #عبدالملك_الحوثي مسجلة ولكن لأنه تم تقديسه لم يتجرأ أحد على نصحه بحذف قوله ان الرسول "رجال مشاكل" وضحكته الصفراء المتصنعة التي اعقبت ذلك.. يريد صديقي عبدالمك تقليد حسن نصر والحديث بالعامية فيقع في خطأ كارثي.

كن انت يا صديقي ولا داعي لتقليد أحد حتى لا تتحول لمسخرة. — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) June 10, 2018

فيما وصف الباحث والمحلل، نبيل البكيري، جماعة الحوثي بـ"عصابة الكهنوت"، وقال إنهم لا علاقة لهم بإسلام ولا برسوله، فإسلامهم عصبوي سلالي ورسولهم صاحب "مشاكل" غير رسول الاسلام صاحب الخلق عظيم والرحمة المهداة للعالمين.

قلنا لكم قلتم "مع"، أنهم جماعة حشيش وعصابة كهنوت لا علاقة لهم بإسلام ولا برسوله ، فإسلامهم عصبوي سلالي ورسولهم صاحب "مشاكل" 😜 غير رسول الاسلام صاحب الخلق عظيم والرحمة المهداة للعالمين. — نبيل البكيري#اليمن (@Nabilalbukiri) June 10, 2018

من جانبه، اعتبر الكاتب والباحث فهد سلطان، ما تحدث به زعيم الحوثيين في حديثه "البائس" حسب وصفه، عن النبي عليه الصلاة والسلام واصفاً إياه بـ"صاحب مشاكل" مصحوباً بضحكات بلهاء، هو تحويل صورة يتخيلها عن النبي بهذا المنطق المسيء.

وقال سلطان: "عندما عضب المسلمون من الرسام الدنماركي قبل سنوات كان ذلك لأنه قام بتحويل كلاماً يراه الى صورة، أما الحوثي فقد حوله إلى منطق وحديث".

عندما عضب المسلمون من الرسام الدينمركي قبل سنوات كان ذلك لأنه قام بتحويل كلاماً يراه الى صورة، والعكس صحيح فما قام به عبدالملك الحوثي في حديثه البائس عن النبي عليه الصلاة والسلام واصفاً إياه بـ "صاحب مشاكل" مصحوباً بضحكات بلهاء، هو تحويل صورة يتخيلها عن النبي بهذا المنطق المسيئ! — فهد سلطان (@fahdsutan) June 10, 2018

ونشر الصحفي والمحلل السياسي، محمد جميح، مقطع الفيديو لزعيم الحوثيين المسيء للرسول الكريم، وقال: زعيم الحوثيين، آية الله عبدالملك الحوثي يقول ضاحكا إن "رسول الله كان رجال مشاكل، هكذا الحمقى يقدحون من حيث ظنوا أنهم يمدحون.