تسجيل
17:09 11 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عبد الملك الحوثي

    بالفيديو... "الحوثي يسيء للنبي" تشعل موجة غضب واسعة

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    211

    أثار الخطاب الأخير لزعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب وصف أطلقه على رسول الإسلام، محمد.

    وقال الحوثي في خطابه الأخير: "القدوة في الدين هو رسول الله (محمد)، كان رجل مواقف ورجل مشاكل" ثم ضحك بعدها ليثير غضب نشطاء وصحفيين يمنيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربوا عن استنكارهم لتعدي الحوثي على النبي، ودشنوا هاشتاغ #الحوثي_يسي_للنبي.

    وقال علي البخيتي، المنشق عن الجماعة، في تعليقه على خطاب الحوثي إن "خلاصة مشكلتنا مع الحوثيين ظهرت وبجلاء في خطاب قائدهم عبدالملك؛ حيث ينظر للرسول باعتباره نسخة منهم".

    وأشار في منشور على فيسبوك إلى أن الحوثيين أصحاب مشاكل ونهب وتفجير منازل وقتل أسرى وتعذيب مختطفين، فيما ينظرون للرسول باعتباره زعيم عصابة وجد أسرة لا رسول رحمة.

    فيما وصف الباحث والمحلل، نبيل البكيري، جماعة الحوثي بـ"عصابة الكهنوت"، وقال إنهم لا علاقة لهم بإسلام ولا برسوله، فإسلامهم عصبوي سلالي ورسولهم صاحب "مشاكل" غير رسول الاسلام صاحب الخلق عظيم والرحمة المهداة للعالمين.

    من جانبه، اعتبر الكاتب والباحث فهد سلطان، ما تحدث به زعيم الحوثيين في حديثه "البائس" حسب وصفه، عن النبي عليه الصلاة والسلام واصفاً إياه بـ"صاحب مشاكل" مصحوباً بضحكات بلهاء، هو تحويل صورة يتخيلها عن النبي بهذا المنطق المسيء.

    وقال سلطان: "عندما عضب المسلمون من الرسام الدنماركي قبل سنوات كان ذلك لأنه قام بتحويل كلاماً يراه الى صورة، أما الحوثي فقد حوله إلى منطق وحديث".

    ونشر الصحفي والمحلل السياسي، محمد جميح، مقطع الفيديو لزعيم الحوثيين المسيء للرسول الكريم، وقال: زعيم الحوثيين، آية الله عبدالملك الحوثي يقول ضاحكا إن "رسول الله كان رجال مشاكل، هكذا الحمقى يقدحون من حيث ظنوا أنهم يمدحون.

    انظر أيضا:

    أول تعليق من الحوثي على قرار ابن سلمان وابن زايد
    الحوثي يعلق على ظهور خليفة بن زايد خارج الإمارات
    الحوثي: المتهور الذي يقود السعودية لا يمكن الاعتماد عليه أو الوثوق به
    بعد إسقاط اباتشي للتحالف… الحوثي يوجه رسالة إلى قطر حول التهديد العسكري السعودي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحوثيين, أخبار أنصار الله, أخبار اليمن, الحرب في اليمن, جماعة أنصار الله الحوثي, عبد الملك الحوثي, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    إزابيل غولار - زوجة كيفين ترابا، حارس مرمى المنتخب الألماني وفريق نادي الفرنسي باريس-سان-جيرمان
    الأكثر إثارة...رفيقات درب لاعبي كرة القدم في كأس العالم "روسيا 2018"
    بيوت المقدسيين تباع لإسرائيل
    سماسرة عقارات بدون أجر
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك