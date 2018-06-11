تونس: استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا "بات قريبا جدا"

سبوتنيك . وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة في طرابلس اليوم الاثنين، إن "استئناف عمل الخطوط الجوية التونسية في ليبيا بات قريبا جدا، حيث تباشر فرقة فنية تابعة لمصلحة الطيران المدني التونسي زيارات مكثفة إلى ليبيا منذ مطلع العام الجاري للوقوف على جاهزية المطارات الليبية الفنية والأمنية لاستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا".

وأعرب الجهيناوي عن سعادته بوجوده بطرابلس في أول زيارة لوزير خارجية تونسي منذ فترة, وقال "نحن مع حل ليبي دون أي تدخل أجنبي يؤمن ليبيا من كل الخاطر الداخلية والخارجية ويعيد لها الاستقرار".

وأوضح الوزير التونسي أن زيارته إلى طرابلس، تأتي في سياق الدعم التونسي لمسار الحل السياسي في ليبيا"، مشيرا إلى أنه تطرق خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفا الوطني الليبية فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، إلى "مخرجات لقاء باريس وشرحت لهما نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الجزائر بين تونس ومصر والجزائر في إطار مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لإيجاد حل للأزمة الليبية".

وذكر وزير الخارجية التونسي إلى أن بلاده من أقرب البلاد إلى ليبيا، وتتأثر بشكل مباشر بالوضع في ليبيا، مشيرا إلى "رغبة تونس لإعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية وتفعيل الأطر القانونية للمعاملات التجارية التبادلية بين البلدين، لتسهيل التبادل التجاري وإدارة المنافذ الحدودية وكل ما ينشط التعاون المشترك على أن تُبحث التفاصيل خلال اجتماع اللجان المشتركة".

وتوقفت رحلات معظم شركات الطيران الأجنبية بما فيها التونسية إلى ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية والتصعيد العسكري في البلاد في العام 2014.

وتفيد تقارير صحافية بأن "فرقة فنية تابعة لمصلحة الطيران المدني التونسي تقوم بزيارات مكثفة إلى ليبيا منذ مطلع العام الجاري للوقوف على جاهزية المطارات الليبية من الناحيتين الفنية والأمنية لاستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا.