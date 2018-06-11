تونس تصدر توصيات لمشجعي منتخبها لكرة القدم في روسيا

طالبت الحكومة التونسية، الجمهور التونسي المتوجه إلى روسيا لتشجيع منتخب بلاده التزام القوانين والتدابير التي اتخذتها السلطات الروسية خلال إجراء مباريات كأس العالم.

تونس — سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية التونسية اليوم الاثنين، تعليمات إلى المناصرين التونسيين، تتعلق بـ"ضرورة احترام التدابير التي اتخذتها السلطات الروسية المختصة والضوابط الخاصة بالدخول إلى الأراضي الروسية والإقامة فيها وبدخول الملاعب وحضور المباريات، وبالتدابير الخاصة بتأمين أفضل الظروف لكافة الجماهير الرياضية التونسية التي تعتزم التحول إلى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لمتابعة مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018".

ولفتت الخارجية التونسية الأنظار إلى ضرورة "اقتناء تذاكر دخول الملاعب حصريا على الموقع الرسمي للفيفا على شبكة الإنترنيت والحصول على نسخة من بطاقة تعريف المشجع التي تتضمن البيانات الشخصية لصاحبها، والتي تعفي أصحابها من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى روسيا شريطة الاستظهار بما يثبت الحجز وخلاص غرفة بأحد النزل، وبجواز سفر ساري المفعول وصالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبوثيقة تأمين صحي".

وأكدت الخارجية أن "هذه الإجراءات تطبق بداية من يوم الرابع من يونيو/حزيران إلى غاية 25 يوليو/تموز المقبل وينجرّ عن تجاوز هذه المدة تتبعات قانونية وفق قانون الهجرة الروسي ، وأنه يتم الحصول على بطاقة تعريف مشجع أصلية حال دخول الأراضي الروسية في النقاط المخصصة لذلك بالمعابر الحدودية وفي المدن المعنية. ولا يمكن دخول الملاعب إلا بعد الاستظهار بهذه النسخة الأصلية".

وحذرت الخارجية التونسية المناصرين من أن "كل تلاعب بتذاكر الدخول وبطاقة المشجع يعرض مرتكبيه إلى التتبعات القضائية وفقا للقانون الروسي.

وذكر نفس المصدر أن" التذاكر وبطاقة المشجع تخول استعمال وسائل النقل العمومي المخصصة لذلك مجانا شريطة التسجيل مسبقا في هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأكدت الخارجية التونسية في تعليماتها للمناصرين التونسيين أنه "يتعين على كل زائر أجنبي، يقيم بروسيا لمدة تتجاوز الـ24 ساعة، إبلاغ السلطات الأمنية والقيام بإجراءات التسجيل بمكان إقامته قبل انتهاء المدة المذكورة. ويتعين عليه تجديد التسجيل عند كل تنقل داخل روسيا لمدة مماثلة.

© REUTERS / MIGUEL VIDAL المدرب التونسي: المنتخب يستعد لتشريف تونس في روسيا

ودعت الخارجية التونسية الجمهور التونسي إلى "ضرورة تقيد كافة الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم بهذه الإجراءات وبقواعد السلوك الحضاري داخل وخارج الملاعب، والتي تمنع ارتكاب أعمال الشغب والعنف، وحالات السكر، رمي المقذوفات، رفع لافتات عنصرية أو مهينة، لبس الأقنعة التي تغطي الوجه، الكتابة على الجدران وعلى تجهيزات الملاعب ووسائل النقل. وكل مخالفة لهذه الإجراءات والقواعد تعرض مرتكبها إلى التتبعات القانونية ولأحكام قضائية.

ووضعت الخارجية التونسية أرقام هواتف وبريد إلكتروني خاص بالسفارة التونسية في موسكو للتواصل في حالات الضرورة.

وتستضيف روسيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، و15 يوليو المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وتُقام المباريات على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، هي: سان بطرسبورغ، وكالينينغراد، وفولغوغراد، وقازان، وسمارا، وسارانسك، وسوتشي، ويكاترينبرغ، ونيجني نوفغورود، وروستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.