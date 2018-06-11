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    الحياة في دمشق بعد هجوم التحالف الثلاثي فجر اليوم، 14 أبريل/ نيسان 2018

    أطفال "جهاد النكاح" يثيرون أزمة في مجلس الشعب السوري

    © Sputnik . HASSAN HASHEM
    العالم العربي
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    يناقش مجلس الشعب السوري مشروع قانون مقدما من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شاركت في إعداده إلى جانبها وزارات الأوقاف والداخلية والعدل ويتعلق برعاية مجهولي النسب، وقد أحيل إلى للجنتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإقراره في مجلس الشعب.

    سبوتنيك. مشروع القانون المذكور تسبب بموجة احتجاج في المجلس من قبل العديد من النواب، حيث اعتبره النائب توفيق إسكندر في مداخلته أمام المجلس "قانونا مريبا في زمن مريب"، متسائلا: لماذا لم يطرح مشروع لدعم المجتمع السوري الأصيل من الأيتام وأبناء الشهداء والمشردين أولا؟

    أمين سر مجلس الشعب السوري النائب خالد العبود
    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    أمين سر مجلس الشعب السوري ينفي الأنباء حول مرسوم مصادرة الدولة لأملاك اللاجئين
    وقال النائب نبيل صالح خلال مداخلته أمام المجلس: "لقد خلفت الحرب في سوريا آلافا من مواليد جهاد النكاح والاغتصاب، وأغلبهم من سلالات القتلة الذين ذبحوا جنودنا وخربوا بلادنا، القتلة الذين ضاجعوا نساء سوريات وتركوا مخلفاتهم وغادروا إلى جهنم أو إلى بلدانهم، وعلينا اليوم أن نتحمل تبعات أعمالهم الإجرامية"، معتبراً أن مشروع القانون فيه الكثير من التفضيلات لمجهولي النسب على أبناء معلومي النسب، ويمكن لأي إرهابي أن يطمئن أن هناك من يرعى سلالته بأفضل ما يمكن، ليبقى السؤال: لماذا وضعوا هذا القانون التفضيلي المؤلف من 57 مادة وتخلوا عن القانون السابق الذي كان يرعى مجهولي النسب قبل الحرب! و من هو المستفيد غير المباشر من القانون الجديد؟".

    وأضاف النائب صالح خلال المداخلة: تقول المادة 9 في الصفحة 14 من القانون المقدم إلينا أن من بين ممثلي لجنة الرعاية الأسرية لمجهولي النسب ممثل مديرية الأوقاف يسميه وزير الأوقاف، كما أن البند الثاني من المادة 38 يقول بوجوب أن يكون الزوج الذي سيرعى مجهول النسب متحدا في الدين معه، وكذا في البند الرابع من المادة 39 الذي يشترط أن تكون المرأة الراعية متحدة في الدين مع مجهول النسب، وإذا أضفنا إلى ذلك شرط قانون وزارة الداخلية لتسجيل مجهولي النسب الذي أقره المجلس هذا الشتاء بأن دين مجهول النسب الإسلام حتى يتم الثامنة عشرة فهذا يعني أننا سنحصل على جيل إسلامي من سلالات سلفية لن يساهم في ذهابنا نحو علمنة الطوائف والأديان في دولة المواطنة بالتأكيد، وأن هناك من يعمل بشكل خفي وناعم لأسلمة المجتمع المدني السوري الذي حصلنا عليه بعد قرن من جلاء العثماني الذي كان يستخدم قانون رعاية مماثلاً لقانوننا هذا في تأهيل وتدريب أطفال مجهولي النسب ليكونوا جنوداً في الجيش الانكشاري الشبيه بداعش اليوم.

    واقترح النائب صالح استمرار العمل بالقانون القديم الصادر عام 1970 ورفض مشروع القانون الحالي حفاظاً على الأمن الوطني السوري من تكرار ما حصل ويحصل اليوم في سوريا.

    وتشير تسريبات من داخل المجلس إلى مداخلة 25 نائباً قبل موافقة الأغلبية على مناقشة بنود المشروع، وانقسم المجلس إلى فريقين بين مؤيد رافض، غير أن الفريق الممانع لم يرفض الجانب الإنساني في القانون بقدر ما احتج على الميزات التي يطرحها لمجهولي النسب بحيث ينالون رعاية صحية وتربوية وتعليمية "خمس نجوم" حتى نهاية تعليمهم الجامعي على حساب دافعي الضرائب الذين لا يقدر أغلبهم على إعالة أسرته عدا عن تعليم أولاده تعليماً عالياً، كما تشير التسريبات إلى قول أحد النواب في مداخلته متهكماً: "آمل أن لا يأتي يوم نرى فيه مواطنا من أصل صيني حاكما علينا".

    حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري
    © Sputnik . Muhammad Maarouf
    رئيس مجلس الشعب يترأس وفد سوريا إلى جلسة الاتحاد البرلماني الدولي
    وتلقى المادة الثالثة في دستور البلاد الحالي انتقادات واسعة وخاصة ما ينص منها على أن "دين رئيس الدولة هو الإسلام" الأمر الذي يميز بين أبناء الوطن على أساس ديني، في دولة تنادي بالعلمانية والمواطنة بحسب الانتقادات، ويرى مراقبون أن مشروع القانون "موضوع النقاش" سيعمق في حال إقراره من حدة هذه الانتقادات، خصوصا مع إعطاء حق الترشح لرئاسة الجمهورية لمواطن مسلم من أصل ونسل أجنبي، وحرمان المواطنين من أديان أخرى من هذا الحق مع أنهم أبناء الوطن منذ آلاف السنين.

    وكانت وسائل إعلام رسمية تحدثت منذ أيام عن صدور "توجيهات" مجهولة المصدر من مكتب مجلس الشعب بمنع وسائل إعلام محلية من دخول المجلس وتغطية جلساته، ومنذ نحو أسبوع، حصرت التغطية بالتلفزيون السوري ووكالة "سانا" بهدف السيطرة على الخبر وحصره بهاتين الوسيلتين بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية، الأمر الذي أثار انتقاد العديد من نواب الشعب، في حين اعتبر مراقبون "من ذوي النية السيئة" أن منع وسائل الإعلام من التغطية يهدف لتمرير قوانين بعينها بعيدا عن الرقابة الاعلامية.

    ونفى رئيس المجلس صدور أي تعليمات تمنع دخول الوسائل الإعلامية لتغطية الجلسات، فيما اعتبرت أوساط في المجلس ان التعليمات صدرت من جهة مجهولة.

     

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    المجتمع السوري, الحكومة السورية, سوريا
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