مع احتدام المعارك... "أنصار الله" تفاجئ التحالف بعرض جديد

أبدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، موافقتها على إطلاق سراح قيادات من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بينها شقيقه، تحتجزها منذ ثلاثة أعوام.

ونقل موقع صحيفة "عدن الغد" عن سالم فيصل رجب، وهو نجل قائد اللواء 119 مشاة العميد الركن فيصل رجب، "أن قيادات من الجماعة أبلغته استعداد الجماعة إطلاق سراح والده والقيادات الجنوبية الأخرى".

وأضافت: "أن سالم رجب أبلغها أن الحوثيين قالوا إنهم يودون التواصل مع الحكومة الشرعية، مطالبين بضمانات دولية بهذا الخصوص وعددا من الشروط التي لم يكشفوا عنها".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

وفتك وباء الكوليرا بنحو 2200 آخرين، بينما يوجد ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ.