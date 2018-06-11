حراسات خاصة وطائرة هيلكوبتر... الرزاز يرد على الأنباء المثيرة للجدل

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إنه حريص على العمل مع مجلس النواب، "لإطلاق حوار وطني يفضي إلى توافق على "ميثاق" يوصلنا إلى الحكومات البرلمانية".

وعلق الرزاز، على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الخلاف مع رئيس مجلس النواب حول تشكيل الحكومة، حسب صحيفة الغد الأردني.

© AFP 2018 / MICK TSIKAS / POOL أول تعليق لملك الأردن على قمة مكة

وأضاف رئيس الوزراء أنه لم يتم سحب الحراسات الخاصة عن منازل الوزراء، كذلك ما قيل حول أن طائرة هيلكوبتر أقلته من منزله أثناء التكليف.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة البرلمانية التى تحدث عنها الملك عبد الله الثاني في خطابه "يجب أن لا تبقى مجرد شعار، لافتا في هذا السياق إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى وعي وثقافة وبناء مؤسسات قوية".

وأوضح رئيس الوزراء أن "الحكومة ستأخذ الشراكة مع مجلس النواب مأخذ الجد، وأنها تريد التوافق على "ميثاق" بين الحكومة ومجلس النواب يلتزم به الطرفان لمواجهة التحديات المختلفة".

أكد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز أنه لن يستعجل في تشكيل فريقه الوزاري، مشددا على الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من النهج الذي يسعى إليه.

وقال الرزاز خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب السياسية، صباح اليوم الاثنين "لن نستعجل في تشكيل الفريق الوزاري"، متابعا "الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من النهج الذي نسعى إليه".

وكلف الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية، من قبل الملك عبد الله بعد موجة احتجاجات في البلاد اعترضا على نشروع قانون ضريبة الدخل.