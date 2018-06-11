الرئيس اليمني: روسيا تبذل جهودا كبيرة لإحلال السلام في اليمن

ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، موقف جمهورية روسيا الاتحادية الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيتها الدستورية، في رسالة بعثها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

© REUTERS / Khaled Abdullah السفير اليمني لدى روسيا: الحوثيون هم سبب الحرب في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، أشاد الرئيس هادي في برقية تهنئة بعث بها إلى رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين 11 يونيو / حزيران، بذكرى اليوم الوطني: "جهود روسيا الاتحادية في إحلال السلام في اليمن المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216".

وعبر الرئيس هادي في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية تهانيه بمناسبة اليوم الوطني لروسيا، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق التقدم والازدهار".

وتحتفل روسيا الاتحادية، في الـ12من يونيو / حزيران، من كل عام، باليوم الوطني، الذي يعتبر من أهم الأعياد الوطنية، منذ العام 1990، الذي شهد إعلان "سيادة دولة روسيا" ضمن اتحاد جمهوريات السوفييت الاشتراكية.