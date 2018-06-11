رسالة من وزير الداخلية السعودي لولي العهد

تقدم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، باسمه واسم منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين، بالتهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور عام على توليه ولاية العهد.

وقال وزير الداخلية في رسالة نقلتها صحيفة "الرياض" اليوم الاثنين: "نحمد الله على ما تعيشه اليوم المملكة العربية السعودية من أمن وأمان وتنمية واستقرار واطمئنان في ظل الرعاية الكريمة والعناية السامية من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود — أيده الله — وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

© AP Photo / Presidency Press Service صور تعرض لأول مرة من حفل زواج ولي العهد السعودي

وأضاف "نحتفي في هذه المناسبة بمرور عام على تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد في هذه البلاد الشامخة وسموه الكريم يقود بعزيمة لاتكل، وبنظرة طموحة لا تعرف المستحيل ولا تقبل بغير الصدارة لوطننا بين الأمم بديل".

وأكد وزير الداخلية "ما تحقق من نجاحات مشهودة لجهود سمو ولي العهد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والفكرية والثقافية والاجتماعية، يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة ويجعلها تحتل مكانها المرموق بين الدول مع المحافظة على ثوابتها وقيمها الإسلامية الأصيلة وهويتها العربية ومكانتها الإسلامية".

وأكمل "لقد قاد سمو سيدي ولي العهد بتوجيه ورعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين، حرب مواجهة لا تقبل المهادنة ضد التنظيمات الإرهابية والتكتلات الحزبية والتوجهات المتطرفة ومن يمولها ويساند أعمالها ويسهم في تحقيق أهدافها بكل حزم وعزم، حيث استطاع سموه تشكيل تحالف عربي وإسلامي غير مسبوق يعاضده تفاهم وتعاون دولي واسع النطاق لمواجهة الإرهاب والاستهداف الإيراني لدولنا العربية وتنظيم داعش وفلول القاعدة وجماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات والتوجهات الفكرية المتطرفة وتكللت جهود سموه بالنجاح على مختلف الأصعدة".

وأتم وزير الداخلية السعودي رسالته داعيا الله أن يبارك جهود ولي العهد، وأن يحقق ما يصبو إليه وأن يحفظ العاهل السعودي ويعز به الإسلام ، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.